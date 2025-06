Mete esotiche e mare | ecco dove sono in vacanza i giocatori del Napoli

Dopo aver scritto una delle pagine più belle della storia del Napoli, i giocatori azzurri si godono un meritato riposo tra mete esotiche, mare cristallino e paesaggi mozzafiato. Relax, divertimento e momenti con i propri cari sono il preludio a una nuova stagione di sfide e successi. Ecco dove hanno scelto di rigenerarsi i campioni d’Italia, pronti a tornare più carichi che mai per difendere il tricolore.

Relax e vacanze meritate per i Campioni di Italia che scelgono mare, montagna e mete esotiche: ecco dove sono gli azzurri. I campioni d’Italia si stanno concedendo un’estate all’insegna del relax e degli affetti prima di tornare a Castel Volturno e iniziare la stagione che li vedrà difendere il tricolore. I calciatori azzurri dopo la meravigliosa impresa che li ha visti conquistare il quarto scudetto, in un duello all’ultimo match con l’Inter, si godono meritato relax con le loro famiglie e i loro cari, tra mare, montagna e mete esotiche. Pare che il mare sia proprio la meta più gettonata. Giovanni Di Lorenzo, il capitano simbolo del Napoli, ha scelto la Grecia per rilassarsi con la famiglia. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Mete esotiche e mare: ecco dove sono in vacanza i giocatori del Napoli

