Mestre Venezia inviti ad aderire all' Islam in cassette della posta | polemiche

La misteriosa iniziativa nel Quartiere Piave, la zona tra le più multietniche della terraferma veneziana. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Mestre (Venezia), inviti ad aderire all'Islam in cassette della posta: polemiche

In questa notizia si parla di: mestre - venezia - inviti - aderire

Sicurezza, resta alta l'attenzione della polizia tra Mestre e Venezia - La sicurezza resta alta tra Mestre e Venezia, con la polizia di Stato in costante monitoraggio. L’attenzione si concentra sia nel centro storico che in terraferma, in particolare nell’area della stazione ferroviaria e nel quartiere Piave.

? AL VIA I LAVORI SUL CAVALCAVIA BOTTENIGO ? Da oggi, martedì 17 giugno, parte la manutenzione straordinaria del cavalcavia Bottenigo, che sovrappassa la Tangenziale di Mestre tra la barriera di Venezia-Mestre e la rotatoria Marghera. Per ci Vai su Facebook

Sì Allah, ho diffuso il messaggio. Spunta l'ultima trovata della propaganda islamista; Vaccinazioni ad accesso libero sabato 26 a Mestre e a Chioggia; Screening del colon-retto, l'invito dell'Ulss 3: «È un esame che salva la vita».

"Sì Allah, ho diffuso il messaggio". Spunta l'ultima trovata della propaganda islamista - Inviti ad aderire all'Islam sono stati imbucati nelle cassette della posta nel quartiere Piave di Mestre, in provincia di Venezia, zona tra le più multietniche del Paese. Riporta msn.com

Il presidente del Mestre Stefano Serena invita la proprietà del Venezia a chiedere - Il Gazzettino - Il presidente del Mestre Stefano Serena invita la proprietà del Venezia a chiedere assieme un incontro con il sindaco per stabilire le priorità dello sport veneziano e mestrino. Si legge su ilgazzettino.it