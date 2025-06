Mestre la storia dei volantini nelle cassette postali con l’invito ad aderire all’Islam | Vuoi diventare musulmano? Il mistero su chi li distribuisce

A Mestre, un'ondata di volantini misteriosi ha riempito le cassette postali, invitando i residenti ad abbracciare l'Islam. Arrotolati e in più lingue, questi messaggi hanno sorpreso e interrogato la comunità locale, sollevando domande su chi sia dietro questa campagna di divulgazione religiosa. Un inquietante enigma che continua a suscitare curiosità e riflessioni sulla diffusione di tali inviti spirituali.

Una serie di volantini che invitano a convertirsi all'Islam, arrotolati e infilati in molte cassette postali ha sorpreso e spiazzato i residenti di Mestre, in provincia di Venezia. Il materiale in questione è composto da sei pagine fotocopiate, in italiano e inglese, che invita i lettori a riflettere sul significato della fede e sulla via per «entrare in paradiso», con espliciti riferimenti all'Islam. La lettera, secondo quanto riferisce Il Gazzettino, è comparsa negli ultimi giorni e ha suscitato reazioni contrastanti: dalla semplice curiosità allo stupore, fino a un senso diffuso di disagio tra alcuni abitanti, che parlano di «pressione religiosa» e chiedono chiarimenti sulle reali intenzioni di chi ha organizzato la distribuzione.