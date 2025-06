Mestre invito a convertirsi all' Islam | strani volantini nella cassetta della posta

Recentemente, nelle cassette della posta di Mestre, quartiere Piave noto per la sua preziosa multiculturalità, sono spuntati volantini che invitano alla conversione all'Islam. Questi documenti, dettagliati e bilingue, spiegano "come una persona può entrare in paradiso" e hanno suscitato both curiosità e preoccupazione tra i residenti. La diffusione di questi messaggi, arrotolati e sigillati con cura, solleva importanti interrogativi sulla tolleranza e l'integrazione nel contesto urbano.

Volantini che invitano a convertirsi all' Islam sono comparsi nelle cassette della posta di diversi abitanti del quartiere Piave a Mestre, una delle zone più multietniche della città. Si tratta di una lettera di sei pagine, stampata in italiano e in inglese, che spiega "come una persona può entrare in paradiso". Come riporta il Gazzettino, il fatto ha destato curiosità ma anche preoccupazione tra i residenti. Il testo, arrotolato e chiuso con un elastico, rappresenta un vero e proprio invito alla fede musulmana, corredato da una dettagliata spiegazione dei precetti religiosi. All'inizio della lettera si legge: "Vorrei condividere con te come una persona può entrare in paradiso". 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Mestre, "invito a convertirsi all'Islam": strani volantini nella cassetta della posta

