Messi ha fatto innamorare Miami del calcio anche le partite senza di lui vanno sold out Athletic

Lionel Messi ha rivoluzionato il calcio a Miami, trasformando la città nella nuova capitale del pallone negli Stati Uniti. Le sue imprese e la passione che ha suscitato hanno portato a sold out anche le partite senza di lui, un vero record di entusiasmo. Ma quanto durerà questa magia una volta che Messi si ritirerà? La passione per il calcio a Miami sembra più forte che mai, e il futuro promette ancora grandi emozioni.

A Miami sono tutti impazziti per il calcio e Leo Messi da quando è arrivato. Ma durerà quest’effetto di euforia anche quando l’argentino si ritirerà? Messi ha fatto innamorare Miami del calcio. Ma durerà?. The Athletic scrive: Lionel Messi ha reso Miami la nuova capitale del calcio americano. Ma quanto durerà? Il Mondiale per club è arrivato a Miami quest’estate. La Coppa del Mondo è la prossima competizione.Messi non gira ovunque a Miami. Gioca e si allena nella periferia di Fort Lauderdale; in città si può andare in giro per ore senza vederlo — a parte, ogni tanto, su imponenti cartelloni autostradali. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Messi ha fatto innamorare Miami del calcio, anche le partite senza di lui vanno sold out (Athletic)

Messi mostra la sua classe ma Miami Trail nella Coppa del Mondo Club - Lionel Messi, il genio del calcio, ha ancora una volta dimostrato che la classe è eterna. Nella sfida tra Inter Miami e Porto ai Mondiali del Club 2025, il fuoriclasse argentino di 37 anni ha brillato con una prestazione che sfida ogni logica anagrafica.

Messi ha fatto innamorare Miami del calcio, anche le partite senza di lui vanno sold out (Athletic); Il solito capolavoro di Leo Messi: Inter Miami batte Porto 2-1; La perla di Messi al Mondiale per Club: il portiere del Porto resta sorpreso dalla sua punizione.

Mondiale per Club: Messi contro Psg, Miami vuole l'impresa - Esaurita la fase a gironi il Mondiale per club entra nella fase che conta, ovvero quella dell'eliminazione diretta, e propone subito due sfide molto interessanti, che domani apriranno la fase degli ... ansa.it scrive

Messi ha spiegato come ha fatto a sorprendere il portiere del Porto sulla punizione - Lionel Messi continua a stupire con l’Inter Miami al Mondiale per Club, trascinando la squadra americana in una competizione storica. Come scrive msn.com