Merk & Kremont sospetto su Inzaghi | Il video di presentazione dell' Al Hilal

Scopri l’intervista esclusiva a Merk & Kremont, il duo di dj e producer che ha conquistato le hit estive come "Oceanica". Tra musica e passione nerazzurra, ci raccontano i momenti più intensi, dalla sconfitta in Champions League al sospetto su Inzaghi. Non perdere il video completo su YouTube, perché la loro voce offre uno sguardo unico sul mondo del calcio e della musica. La loro opinione ti sorprenderà!

Un estratto della nostra intervista a Merk & Kremont (guarda il video completo su YouTube): il duo di dj e producer, autori con Eddy Veerus di "Noi siamo l'Inter" e con Jovanotti della hit estiva "Oceanica" ci ha raccontato la passione per i colori nerazzurri. Qui il loro parere sulla finale di Champions League persa 5-0 col Psg e sull'addio di Simone Inzaghi. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Merk & Kremont, sospetto su Inzaghi: "Il video di presentazione dell'Al Hilal..."

