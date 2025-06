Merk & Kremont | De Vrij ha suonato il piano con noi e

Merk & Kremont, due icone della musica elettronica, si sono immersi nel mondo nerazzurro con un'intervista esclusiva (scopri il video completo su YouTube). Amanti del calcio e dell’arte, hanno condiviso la loro esperienza in studio con Stefan de Vrij, talento anche al pianoforte. Un incontro tra musica e passione che rivela il lato più autentico di questi artisti. Non perdere questa emozionante intervista, perché nella fusione tra note e calcio si nasconde un mondo di ispirazione.

Un estratto della nostra intervista a Merk & Kremont (guarda il video completo su YouTube): i dj e producer, autori con Eddy Veerus di "Noi siamo l'Inter" e con Jovanotti della hit estiva "Oceanica" sono grandissimi tifosi nerazzurri. Qui raccontano la loro sessione in studio con Stefan de Vrij, talentuoso anche al pianoforte. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Merk & Kremont: "De Vrij ha suonato il piano con noi e..."

In questa notizia si parla di: merk - kremont - vrij - suonato

Merk & Kremont coinvolgono Jovanotti nella hit estiva Oceanica - Merk & Kremont stanno per conquistare ancora una volta le spiagge italiane con il loro nuovo singolo "Oceanica", una collaborazione esclusiva con Jovanotti.

Merk & Kremont: De Vrij ha suonato il piano con noi e....

Merk & Kremont e Jovanotti pubblicano la collaborazione Oceanica - La coppia di DJ e produttori ha raccontato: â€œÈ stato un onore, ma soprattutto un grande piacere passare del tempo insieme, ... Segnala tg24.sky.it

Merk & Kremont: «Tutta l’energia di Jovanotti. Come l’ultimo giorno di scuola» - In occasione del lancio di Oceanica, il nuovo singolo in collaborazione con Jova, i due producer si raccontano a tutto tondo: dalle lezioni di elettronica in cantina alla canzone «spammata» via mail. Secondo vanityfair.it