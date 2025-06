Mercoledì arriva proposta sui target Ue per il clima al 2040

La Commissione europea si prepara a svelare mercoledì 2 luglio la proposta per un ambizioso target climatico al 2040, con l’obiettivo di ridurre le emissioni nette di gas serra del 90% rispetto al 1990. Questo nuovo traguardo rappresenterebbe un passo decisivo verso la neutralità carbonica, rafforzando l’impegno dell’UE nel combattere il cambiamento climatico e consolidando la sua leadership globale nella lotta per un futuro sostenibile. Resta da scoprire come questa proposta plasmerà le politiche europee nei prossimi decenni.

La Commissione europea presenterà mercoledì prossimo, 2 luglio, secondo le attese, la proposta legislativa sul nuovo obiettivo climatico Ue al 2040. L'attesa è che venga proposto un target di riduzione del 90% delle emissioni nette di gas serra rispetto ai livelli del 1990. Il percorso climatico dell'Ue è quello già tracciato e annunciato di voler arrivare ad emissioni zero nel 2050 e di una riduzione del 55%: quello al 2040 sarebbe dunque un target intermedio. La misura divide i governi e sul tema c'è stato un confronto al Summit Ue di giovedì scorso. Parigi chiede realismo e neutralità tecnologica, altri come la Danimarca si oppongono a rinvii.

