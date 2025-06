Mercato Roma da Tagliafico a Cresswell | almeno 4 colpi per Gasperini

La Roma si prepara a rinforzare la fascia sinistra con almeno quattro colpi mirati, tra cui il nome di Tagliafico, il tassello che potrebbe fare al caso di Gasperini. Il club capitolino punta a una strategia simile a quella di Atalanta, cercando profili esperti e affidabili. Con Cresswell in lista e altri nomi pronti a salire, il mercato giallorosso promette emozioni e nuovi equilibri: la campagna acquisti entra nel vivo per consolidare il progetto.

La Roma guarda a sinistra. E lo fa con una mossa alla Gasperini, perchĂ© Tagliafico ricorda molto Kolasinac, preso a zero all’Atalanta e poi diventato colonna silenziosa della difesa. Il nome dell’argentino, in scadenza con il Lione, sta circolando con insistenza nelle ultime ore a Trigoria. A rilanciarlo è stato oggi il Corriere dello Sport, secondo cui il club capitolino sta valutando seriamente l’opportunitĂ di prendere l’esperto terzino – adattabile anche come braccetto mancino – senza costi di cartellino. Una soluzione perfetta, almeno sulla carta, per gestire con intelligenza il bilancio e garantire a Gasperini un profilo pronto all’uso. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Mercato Roma, da Tagliafico a Cresswell: almeno 4 colpi per Gasperini

