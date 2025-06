Mercato Roma Abraham sulla lista partenti | Mikautadze nei pensieri di Massara

l’ora di fare scelte strategiche: Abraham, ormai sulla lista dei partenti, e Mikautadze, nei pensieri di Massara, sono al centro di questa movimentata sessione di calciomercato. La Roma si prepara a chiudere alcune cessioni chiave per rispettare il Fair Play Finanziario, mentre il mercato estivo si avvicina a grandi passi. È il momento di scelte decisive che potrebbero plasmare il futuro giallorosso.

È ormai dietro l’angolo l’inizio ufficiale della sessione estiva di calciomercato, anche se in questi ultimi giorni di giugno il focus della Roma è ancora sulle cessioni. Necessario infatti piazzare qualche ulteriore uscita per la questione plusvalenze relative al Fair Play Finanziario, che da qualche anno sta tartassando il club capitolino, chiamato a rispettare gli accordi per evitare multe o anche possibili nuove, e rischiose, sanzioni. È altrettanto chiaro però che i tifosi giallorossi sono soprattutto in attesa di capire quello che potrà regalare il mercato in entrata, dove i nomi caldi sono quelli di De Cuyper e O’Riley, che andrebbero a rinforzare fasce e centrocampo. 🔗 Leggi su Sololaroma.it