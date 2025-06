Mercato Juve l’Arsenal affonda il colpo su di lui | accordo totale con quell’obiettivo bianconero! Adesso la palla passa al club d’appartenenza | c’è una forbice da assottigliare tra domanda e offerta

Il mercato della Juventus si fa sempre più infuocato: l’Arsenal accelera e si avvicina all’obiettivo bianconero, Cristian Mosquera. Dopo un accordo raggiunto, ora la palla passa al club di appartenenza, mentre si cerca di colmare la forbice tra domanda e offerta. La sfida è aperta, ma il tempo stringe: quale sarà la prossima mossa? Restate sintonizzati per aggiornamenti esclusivi.

Mercato Juve, l'Arsenal spinge su quell'obiettivo bianconero: accordo trovato per lui, ora manca questo tassello!. L'Arsenal batte un colpo e accelera per assicurarsi uno dei talenti migliori del calcio spagnolo. Secondo quanto espresso sul proprio profilo X da Fabrizio Romano, il club londinese intende mettere le mani su Cristian Mosquera: in questo senso è emblematica la notizia del raggiungimento di un accordo totale con i Gunners. Rischia, dunque, di battere ritirata il mercato Juve per lui. La stretta di mano con il giocatore e la negoziazione con il Valencia. Cristhian Mosquera, difensore centrale nato nel 2004, gode della massima stima di Mikel Arteta, allenatore dell'Arsenal.

Calciomercato Juve, l’Arsenal bussa alla porta della dirigenza: un bianconero nel mirino, ma non è in pole. Ultime - L'Arsenal si fa avanti tentante per rafforzare l’attacco, bussando alla porta della Juventus. Secondo le indiscrezioni, i Gunners stanno puntando un bianconero nel mirino, anche se non in pole position.

