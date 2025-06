Mercato Juve | accordo totale tra l’Arsenal e il difensore accostato ai bianconeri Chiusura della trattativa vicina ecco gli aggiornamenti

Il mercato della Juventus si fa sempre più intenso, ma le ultime novità vedono l'Arsenal avvicinarsi alla chiusura di una trattativa importante per uno dei talenti più promettenti del calcio spagnolo, Cristhian Mosquera. Con un accordo totale ormai raggiunto tra i Gunners e il difensore, si prospetta una chiusura imminente. La Juventus dovrà ora tenere alta la guardia: il calciomercato è finalmente nel vivo!

Mercato Juve: accordo trovato tra l’Arsenal e il difensore che piace molto ai bianconeri. Chiusura dell’operazione vicina, gli aggiornamenti. L’Arsenal fa sul serio per rinforzare la propria difesa con uno dei talenti più brillanti del calcio spagnolo. Come riportato dall’esperto di mercato Fabrizio Romano, i Gunners hanno accelerato con decisione per Cristhian Mosquera, raggiungendo un accordo totale con il giocatore per il suo trasferimento a Londra. Un passo fondamentale che sposta l’inerzia della trattativa e mette l’Arsenal in pole position, con il mercato Juve ormai defilatissimo per lui. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com