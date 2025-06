Mercato i 5 nomi da seguire | Antetokounmpo Brown e Morant non sono più sogni proibiti

Il mercato dei free agent è aperto e le sorprese sono dietro l’angolo. Tra i nomi da tenere sotto stretta osservazione ci sono cinque superstar che potrebbero cambiare squadra, anche senza rinnovi imminenti. Un’onda di novità pronta a scuotere la NBA: scopriamo chi sono i protagonisti pronti a scrivere nuove pagine della pallacanestro americana.

Inizia mercato dei free agent: cinque grandi nomi potrebbero cambiare casacca (anche senza accordi da rinnovare). 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Mercato, i 5 nomi da seguire: Antetokounmpo, Brown e Morant non sono più sogni proibiti

