Mercato al via | Napoli già in fuga Milan rinnovato Inter e Juve a piccoli passi

Il mercato calcistico è alle porte, pronto a infiammare tifosi e appassionati con colpi sorprendenti e nuove sfide da qui ai prossimi due mesi. Napoli si conferma in vetta grazie all’impulso di Conte e alle ambizioni europee del Como di Fabregas, mentre le altre big si muovono con passi cauti. Dal fronte rossonero alle tensioni bianconere, il panorama si prepara a un’estate ricca di emozioni. Ma cosa riserverà il mercato di questa stagione? Scopriamolo insieme.

Tempo di lettura: 5 minuti Il count down è agli sgoccioli. Da martedì scatta il mercato del pallone che farà sognare i tifosi per due mesi. A partire di grande carriera è stato il Napoli, sull'impulso di Conte, e soprattutto il Como di Fabregas che ha già speso cento milioni per ambire all'Europa. A passi felpati avanza piano l' Inter mentre la Juve è alle prese con la grana Vlahovic. Il Milan sta cambiando molto per affidare ad Allegri una squadra competitiva. Impasse per Roma (fair play finanziario) e Lazio (mercato in entrata bloccato). NAPOLI: Conte avra' i suoi rinforzi, pattuiti per restare.

