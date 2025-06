Merate dramma della solitudine | Lorenzo trovato morto in casa in stato di decomposizione

Un triste esempio di come la solitudine possa trasformarsi in tragedia: a Merate, un pensionato di 78 anni, Lorenzo, è stato scoperto senza vita in casa sua, in stato di decomposizione. La sua storia ci ricorda l'importanza di comunità e attenzione reciproca, soprattutto per chi vive isolato. Sono i vicini, preoccupati dall'insolito silenzio e dall’odore proveniente dall’appartamento, a scatenare le ricerche. La sua vicenda ci invita a riflettere sulle fragilità della solitudine e su come prevenirle.

Merate (Lecco), 29 giugno 2025 – Un pensionato di 78 anni è stato trovato morto in casa propria, in centro a Merate, in stato di decomposizione. Si tratta probabilmente di un dramma della solitudine. A lanciare l'allarme sono stati domenica sera i vicini, preoccupati per il forte odore che proveniva dalla sua abitazione e perché lui non rispondeva al citofono. La vittima verosimilmente di un malore si chiamava Lorenzo. Il rinvenimento. Sono stati i vigili del fuoco volontari del distaccamento di volontari cittadino insieme ai carabinieri della stazione locale e ai soccorritori volontari della Croce bianca ad effettuare la macabra scoperta, all'interno di un appartamento di corte in via Sant'Ambrogio, vicino alla chiesa parrocchiale. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Merate, dramma della solitudine: Lorenzo trovato morto in casa in stato di decomposizione

