Mentre Meloni alza il livello l’opposizione cambia canale Il commento di Polillo

mentre Meloni alza il livello, l’opposizione cambia canale: un balletto di parole che rischia di svanire nel vuoto. Polillo sottolinea che criticare è il ruolo naturale di chi si oppone, ma fino a quando questa opposizione saprà mantenere l’attenzione sulla rotta da seguire, la speranza di un cambio autentico rimane viva. Solo così si potrà davvero cambiare il corso della politica italiana.

Che l’opposizione debba fare l’opposizione è talmente scontato da non richiedere ulteriori argomentazioni. Il suo statuto le impone di tallonare governo e maggioranza parlamentare per alimentare il motore dell’alternanza. Essere critica: nella speranza che nell’immediato futuro, con il ricorso alle urne, si possa determinare quel cambiamento per cui la vecchia maggioranza è costretta ad abbandonare le casematte del potere, consentendole l’accesso a quegli stessi santuari. Fisiologia di ogni sistema democratico. Vi sono, tuttavia, vari modi di fare opposizione. Forse quello più antico rispondeva ai canoni dell’”opposizione di sua maestà”. 🔗 Leggi su Formiche.net