memorial bolognesi foto e classifica della 22esima edizione

Firenze, 29 giugno 2025 – Domenica 29 giugno, presso la sede dell'Atletica Castello in via Reginaldo Giuliani 518 a Firenze, si è svolto il 22° Memorial Franco Bolognesi, con l'organizzazione curata dalla stessa Atletica Castello. Memorial Bolognesi, le foto della corsa A differenza delle precedenti edizioni, che si svolgevano infrasettimanalmente in orario serale, quest'anno la gara è stata spostata alla domenica mattina, mantenendo come punto di partenza e arrivo la sede sociale dell'associazione. Qui LA CLASSIFICA COMPLETA Il percorso si è snodato all'interno di un comprensorio magico: le Ville di Castello, un contesto affascinante intriso di arte e storia.