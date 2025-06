Melzo posato il ponte La ciclabile sulla Cerca collegherà Segrate a Cassano D’Adda

Alle prime luci dell’alba, Melzo si sveglia per un’operazione straordinaria: il posamento del nuovo ponte ciclabile sulla Sp13 Cerca, un’opera strategica e di sicurezza sulla linea 5 del Biciplan "Cambio!" di Città Metropolitana. Imponente e funzionale, con una campata centrale di 24 metri, questa struttura di quasi 100 metri di lunghezza e 4,5 metri di larghezza si distingue anche per un design curato ed estetico. Un passo avanti verso una mobilità più sostenibile e sicura: il futuro è già in volo!

Il ritrovo in cantiere alle prime luci dell’alba, e qualche ora dopo il varo "in volo": posato il ponte ciclabile sulla Sp13 Cerca a Melzo, opera strategica e di sicurezza sulla linea 5 del biciplan "Cambio!" di Città Metropolitana. E opera imponente: 24 metri di lunghezza la campata centrale ma oltre 100 metri la lunghezza del manufatto in totale, quasi quattro metri e mezzo di larghezza in mezzeria. Si è cercato anche un appeal estetico: bianca la struttura arcuata in acciaio, bianche le rampe laterali in tubolare, fra strada provinciale e campagne. Alla posa della struttura, sollevata e riposizionata dal braccio di una gru, i responsabili dell’impresa Sangalli, lo staff tecnico di Città Metropolitana e i mezzi di un’impresa specializzata in movimentazione grandi manufatti e trasporti eccezionali. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it