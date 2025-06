Melissano DS Spezia | Con la Serie A Pio sarebbe rimasto! Ricordo che quando arrivò…

Il talento di Francesco Pio Esposito, con i suoi 19 gol nella passata stagione, avrebbe potuto lasciare un segno ancora più profondo se avesse avuto l'opportunità di giocare in Serie A con lo Spezia. La sua breve avventura ligure ha acceso speranze e sogni di un futuro brillante nel calcio che conta, e le parole del DS Melissano rivelano retroscena interessanti su questa giovane promessa. Un percorso che potrebbe riservare grandi sorprese.

Stefano Melissano, il DS dello Spezia, ha rilasciato alcune dichiarazioni su Francesco Pio Esposito, svelando anche alcuni retroscena sul suo arrivo. Intervistato da TuttoSport, il DS dello Spezia, Stefano Melissano, ha rilasciato alcune dichiarazioni su Francesco Pio Esposito. Il talento classe 2005 dell’ Inter ha realizzato la bellezza di 19 gol con i liguri nella scorsa stagione, vedendosi sfuggire la promozione in Serie A solo nella finale playoff contro la Cremonese. Le sue parole. FRANCESCO PIO ESPOSITO – «Eravamo ancora in A e con grandi speranze di salvarci; chiesi di avere Pio Esposito a luglio, vidi l’agente incuriosito, ma non stupito. 🔗 Leggi su Internews24.com