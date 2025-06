Mélenchon | Immigrati sposate le nostre figlie La lingua francese cambi nome

Il panorama politico francese si infiamma, tra accuse e provocazioni: Jean-Luc Mélenchon, tribuno progressista, solleva polemiche sull’immigrazione e le famiglie, mentre Marine Le Pen punta al voto anticipato per rafforzare la sua posizione. Un momento cruciale che potrebbe ridisegnare il futuro della Francia. Scopriamo come si evolveranno le sfide in atto e cosa ci riserva questa tornata politica.

