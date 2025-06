Meglio l’errore di Foucault su Khomeini che il silenzio dei nostri intellettuali

Infatti, al contrario di quanto Foucault sosteneva, Khomeini emergeva come una figura centrale e influente nel caos rivoluzionario iraniano. La sua esaltazione di un “sant’uomo” esiliato celava una realtà ben diversa: un leader acclamato e temuto che avrebbe plasmato il destino dell’Iran. La vera questione, dunque, non è solo l’errore del filosofo francese, ma il silenzio assordante dei nostri intellettuali di fronte a una rivoluzione che avrebbe cambiato il volto del Medio Oriente.

«Un Sant’uomo esiliato a Parigi». Così Michel Foucault definiva Ruhollah Khomeini. «Nessuno in Iran», assicurava, «intende il governo islamico come un regime politico nel quale il clero avrebbe un ruolo di direzione o di inquadramento». E ra il 1978 e il celebre filosofo era stato ingaggiato dal Corriere della Sera, segnatamente dall’editore Angelo Rizzoli, per scrivere un «reportage di idee» dall’interno della rivoluzione islamica che stava in quel momento deflagrando. Quasi 50 anni sono piĂą di un’era geologica per l’editoria e il giornalismo. Ve l’immaginate infatti oggi un giornale e un editore nazionale importante che chiedono a un prestigioso intellettuale di raccontare da cronista un grande avvenimento in corso? Impossibile, come chiedere agli intellettuali non solo italiani di scendere collettivamente in campo; e fare sentire forte la loro voce di condanna e dissenso per il tragico e sanguinoso momento che stiamo vivendo. 🔗 Leggi su Lettera43.it