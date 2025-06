Medicina Sport e Prevenzione | riflettori accesi alla Camera dei deputati sulla salute sportiva

La salute sportiva si fa protagonista nel cuore della politica italiana: alla Camera dei Deputati si accendono i riflettori su medicina, sport e prevenzione. Un tema centrale che supera le barriere degli atleti per diventare un diritto fondamentale di tutela e benessere per tutti. È il momento di promuovere una cultura della prevenzione che investa il nostro futuro, rendendo lo sport uno strumento di salute accessibile a ogni cittadino.

Un tema centrale che diventa diritto, salute e prevenzione da garantire a tutti, non solo agli atleti

