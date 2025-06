Medicina senza test | parte il semestre aperto ma uno studio lancia l’allarme

La rivoluzione nell'accesso a Medicina ha preso il via con il semestre aperto, eliminando il tradizionale test d'ingresso e offrendo nuove opportunità fino al 25 luglio su Universitaly. Con un investimento di 70 milioni di euro, si punta a un sistema più equo, ma uno studio accademico solleva dubbi sulla preparazione e la motivazione dei candidati. Come funzionerà questa novità e quali sfide comporta? È il momento di scoprirlo.

La riforma dell’accesso a Medicina elimina il test d’ingresso tradizionale e introduce un semestre aperto, accessibile fino al 25 luglio su Universitaly. Un modello innovativo, finanziato con 70 milioni di euro, che mira a rendere più equa la selezione. Ma uno studio accademico solleva dubbi su preparazione e motivazione dei futuri studenti Come funziona il . . 🔗 Leggi su Scuolalink.it

