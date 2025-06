Medicina senza test ma uno studio dell’IZA Institute avverte | ‘Così si abbassano competenze e motivazioni’

La riforma dell’accesso a Medicina, senza più il tradizionale test d’ingresso e con un semestre aperto fino al 25 luglio su Universitaly, promette di democratizzare l’accesso e promuovere l’equità. Tuttavia, uno studio dell’IZA Institute mette in discussione questa innovativa modalità, evidenziando potenziali rischi per le competenze e la motivazione dei futuri studenti. Ma come funziona davvero questa nuova procedura? Scopriamolo insieme.

La riforma dell’accesso a Medicina elimina il test d’ingresso tradizionale e introduce un semestre aperto, accessibile fino al 25 luglio su Universitaly. Un modello innovativo, finanziato con 70 milioni di euro, che mira a rendere più equa la selezione. Ma uno studio accademico solleva dubbi su preparazione e motivazione dei futuri studenti Come funziona il . . 🔗 Leggi su Scuolalink.it

