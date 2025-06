Medicina senza test d’ingresso | al via il semestre aperto che rivoluziona l’università ma uno studio boccia la riforma del governo e avverte sul rischio di candidati meno preparati e motivati

La rivoluzione nel mondo dell’università italiana è finalmente arrivata: niente più test d’ingresso per Medicina, aperto il semestre libero fino al 25 luglio su Universitaly.it. Un cambiamento che promette opportunità più accessibili, ma non senza polemiche: uno studio mette in discussione questa scelta, avvertendo sui rischi di candidati meno preparati e motivati. La sfida ora è trovare il giusto equilibrio tra innovazione e qualità, perché il futuro della formazione medica è tutto da scrivere.

Niente più test d'ingresso per Medicina, ma un semestre aperto con accesso libero fino al 25 luglio su Universitaly.it. La riforma, finanziata con oltre 20 milioni di euro lo scorso anno, prevede un investimento aggiuntivo di 50 milioni per aumentare di 3.000 unità i posti disponibili, di cui 30 milioni nel Fondo di finanziamento ordinario. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

