Mbappé recupera per Real Madrid Juve? Svelate le condizioni del francese arrivano conferme in vista degli ottavi del Mondiale per Club

Kylian Mbappé si prepara a tornare in campo con il Real Madrid, alimentando le speranze dei fan e complicando i piani della Juventus in vista degli ottavi del Mondiale per Club. Dopo aver saltato la prima parte del torneo, le ultime conferme sulle sue condizioni hanno acceso l’entusiasmo, lasciando presagire un duello epico tra due delle più grandi squadre europee. La sfida è ormai alle porte: cosa ci riserverà questo incontro tanto atteso?

Mbappé torna in campo per Real Madrid Juve? Quali sono le condizioni del francese, che ha saltato tutta la prima parte del Mondiale per Club. L’urna degli ottavi di finale del Mondiale per Club ha regalato agli appassionati una sfida dal sapore di finale anticipata, un classico del calcio europeo: Juve contro Real Madrid. A rendere il confronto ancora più elettrizzante, arriva una notizia fondamentale dalla Spagna. Secondo quanto riportato da Gazzetta.it, Kylian Mbappé ha superato i problemi fisici ed è pronto a tornare in campo dal primo minuto. La grande notizia per il Real Madrid: il fuoriclasse è recuperato. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Mbappé recupera per Real Madrid Juve? Svelate le condizioni del francese, arrivano conferme in vista degli ottavi del Mondiale per Club

La #Juve chiude la fase a gironi del #MondialeperClub 2025 con 2 vittorie e 1 sconfitta, ma il pesante ko col #ManchesterCity complica il cammino. Agli ottavi affronterà il #RealMadrid.

La Juventus affronterà il Real Madrid agli ottavi di finale del Mondiale per Club : gara in programma martedì alle 21 (ora italiana).

