Un maxi cantiere nel cuore di San Miniato sta rivoluzionando il centro storico, mettendo a dura prova commercianti e residenti. Per alleviare i disagi, l’amministrazione comunale ha deciso di offrire un sostegno concreto: l’abbattimento totale della TARI dal 1° gennaio al 31 luglio. Un gesto che dimostra vicinanza e solidarietà , ma anche la volontà di supportare chi vive e lavora in questa zona, nonostante le sfide dei lavori in corso.

Un primo sostegno ai commercianti messi a dura prova dal maxi cantiere in centro storico che andrĂ avanti no stop almeno fino ad agosto. Scatta l’esenzione totale dal primo gennaio al 31 luglio. L’ha deciso l’amministrazione comunale. "La chiusura al traffico veicolare che sta interessando il centro storico di San Miniato, a causa dei lavori con fondi Pnrr di riqualificazione urbana delle aree di piazza del Popolo e via Conti, ha comportato inevitabili ripercussioni sotto il profilo economico, per le attivitĂ che insistono in questi luoghi - spiega il sindaco Simone Giglioli -. Per questo motivo, l’amministrazione ha previsto l’abbattimento del 100% dei costi della parte variabile della Tari nel periodo che va dal 1 gennaio al 31 luglio per tutte quelle utenze non domestiche localizzate in quest’area". 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Maxi cantiere in centro e negozi: "Abbattimento della Tari del 100%"

