Maxi attacco russo sull’Ucraina con centinaia di missili e droni

Un attacco senza precedenti scuote l’Ucraina: nella notte tra sabato e domenica, la Russia ha lanciato un blitz record di 537 droni e missili, segnando una escalation spaventosa nel conflitto. L’aeronautica ucraina ha messo in evidenza la portata dell’attacco, con numeri impressionanti che mostrano come la guerra si stia intensificando. Ma quali saranno le conseguenze di questa offensiva senza precedenti?

La Russia ha attaccato l’ Ucraina con un numero record di 537 tra droni e missili nella notte tra sabato 28 e domenica 29 giugno 2025. L’ha reso noto l’aeronautica ucraina, spiegando che i russi hanno lanciato «477 droni (211 abbattuti e 225 scomparsi dai radar), quattro missili Kh-47M2 Kinzhal, sette missili balistici Iskander-MKN-23 (uno abbattuto), 41 missili da crociera Kh-101Iskander-K (33 abbattuti e uno scomparso), cinque missili Kalibr (quattro abbattuti) e tre missili S-300». I raid hanno raggiunto diverse regioni tra cui quella della capitale Kyiv e quelle di Zaporizhia e Leopoli. Le sirene antiaeree sono infatti risuonate anche nelle aree occidentali al confine con la Polonia, lontane dalla linea del fronte. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Maxi attacco russo sull’Ucraina con centinaia di missili e droni

