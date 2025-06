Mauro Icardi ottiene l’affidamento delle figlie Wanda Nara si oppone | l’ennesima lite

L’ultima puntata della telenovela tra Mauro Icardi e Wanda Nara si apre con una notizia che fa discutere: il calciatore ha ottenuto l’affido temporaneo delle figlie, Francesca e Isabella, anche se la showgirl non ha accolto la decisione senza polemiche. Una battaglia legale lunga e complessa che continua a scuotere i loro sentimenti e le loro vite, lasciando tutti con il fiato sospeso per il prossimo capitolo.

Ennesimo scontro tra Mauro Icardi e Wanda Nara: il calciatore ha finalmente ottenuto l'affido temporaneo delle figlie Francesca e Isabella, con la possibilità di trascorrere sette giorni consecutivi con le sue bambine. Una sentenza attesa da tempo nella lunga battaglia contro l'ex moglie, che però non ha accettato la decisione del giudice, trattenendo le figlie per 12 ore. Mauro Icardi ottiene l'affidamento delle figlie, ma Wanda Nara non ci sta. Una situazione delicata e complessa quella tra Mauro Icardi e Wanda Nara, ormai in guerra dopo la fine del loro matrimonio. Il calciatore da diverso tempo lamenta il fatto che l'ex moglie non gli permetta di vedere in modo adeguato le figlie Francesca e Isabella e, anche in occasione della festa del papà 2025, celebrata lo scorso 15 giugno, il calciatore non ha trascorso la giornata con le sue bambine.