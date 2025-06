Maturità 2025 la battaglia dei genitori sui social | Festeggiare è giusto o dannoso? Tra champagne e critiche due visioni opposte dell’educazione che dividono l’Italia

mento, più acceso di quanto si possa immaginare. Tra champagne e critiche, le opinioni dei genitori sulla maturità divise tra celebrazione e dubbio, riflettendo due visioni opposte dell’educazione e creando divisioni profonde nel panorama italiano. È il momento di capire come questa battaglia digitale influenzi la percezione di un passaggio così importante nella vita dei giovani.

Mentre oltre mezzo milione di studenti affronta in questi giorni l'ultima prova della Maturità 2025, seduti davanti alle commissioni d'esame con il cuore in gola e gli appunti dell'ultimo minuto ancora freschi nella memoria, i loro genitori combattono una "guerra" parallela sui social network. Non si tratta di ansia per i voti o preoccupazioni per il futuro universitario dei figli: il campo di battaglia è molto più prosaico e, forse proprio per questo, molto più acceso. Come si festeggia un diploma?