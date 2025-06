Matteo Formenti si indaga per istigazione al suicidio Il bagnino si tolse la vita dopo l’annegamento di un bimbo all’acquapark

Il dramma che ha sconvolto il Bresciano apre una pagina difficile e complessa: Matteo Formenti, il bagnino coinvolto nella tragica perdita di un bambino all'acquapark, si è tolto la vita. Ora, la procura di Brescia indaga per istigazione al suicidio, cercando di fare luce su un caso che ha suscitato sdegno e dolore. Un episodio che mette in discussione come le parole e i commenti online possano influenzare profondamente le vite di chi si trova in difficoltà.

Matteo Formenti, il trentasettenne in servizio come bagnino quando affogò un bimbo di quattro anni in un acquapark nel Bresciano si è tolto la vita. E ora, secondo quanto riporta il Messaggero, la procura di Brescia sta indagando per istigazione al suicidio. Proprio perché davanti ai commenti feroci in rete Formenti non avrebbe retto. Il fascicolo di indagine è al momento a carico di ignoti, ma gli inquirenti vogliono far chiarezza su quello che è successo lo scorso 19 giugno, quando il piccolo Michael è stato trovato esanime nella piscina. «Dov’era il bagnino?», «Se il bagnino non era a controllare ha colpa eccome», scrivevano alcuni utenti in rete. 🔗 Leggi su Open.online