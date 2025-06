Matteo Bocelli annuncia il nuovo album Falling in Love

Milano, 29 giugno – Matteo Bocelli sorprende tutti annunciando il suo attesissimo secondo album, *Falling in Love*, disponibile dal 12 settembre e già in pre-order. Con questa nuova produzione, l’artista si conferma come la promettente voce dell’adult pop internazionale. L'emozionante novità arriva a pochi mesi dal grande ritorno, e insieme all’annuncio, è stato rilasciato un primo assaggio del progetto, lasciando i fan in trepidante attesa di immergersi in questa nuova meravigliosa esperienza musicale.

Milano, 29 giu. (askanews) – Matteo Bocelli annuncia a sorpresa il nuovo album, Falling in Love che sarà disponibile dal prossimo 12 settembre e in pre-order da oggi, 25 giugno per Decca Records Verve Music Republic Records (https:emirecordsitaly.lnk.tofallinginlove). Con questo secondo progetto discografico l’artista si conferma a tutti gli effetti come la nuova voce dell’adult pop globale. E insieme all’annuncio della release, è uscito anche il primo singolo To Get To Love You, scritto insieme a Amy Wadge (cantautrice vincitrice di un Grammy Award con Ed Sheeran per Thinking Out Loud), una ballad struggente ispirata dalla melodia de La Leçon Particulière, iconico film di Michel Boisrond del 1968. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Matteo Bocelli, l'esibizione durante la cerimonia e il cocktail del matrimonio dei Bezos: dodici brani (anche I can’t help falling in love di Elvis) e un lunghissimo applauso - Nel cuore di Venezia, Matteo Bocelli ha incantato gli ospiti del matrimonio di Jeff Bezos e Lauren Sánchez con dodici straordinarie esibizioni, tra cui il classico "Can’t Help Falling in Love".

