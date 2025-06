Matrimonio e proteste a Venezia Jeff Bezos amareggiato

In un contesto di fermento e tensione a Venezia, Jeff Bezos si mostra amareggiato di fronte alle proteste che hanno coinvolto il suo invito al matrimonio nella suggestiva città. Più volte, il fondatore di Amazon ha espresso il suo rammarico, difficile da comprendere per molti. Questa vicenda mette in luce le complesse emozioni e le reazioni contrastanti di un evento così simbolico in una cornice storica e fragile. La questione rimane aperta, tra entusiasmo e polemiche, lasciando tutti a riflettere su…

(Adnkronos) – "Amareggiato". Cosi descrivono Jeff Bezos coloro che hanno avuto modo di parlare con lui a proposito delle proteste inscenate contro la sua presenza a Venezia. "Non capisco.", avrebbe ripetuto più volte sconsolato il fondatore di Amazon ai suoi interlocutori. Bezos, secondo quanto risulta all’Adnkronos, per tutto il pomeriggio di ieri è stato informato . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

