Matrimonio Bezos Vittoria Ceretti e l’abito vintage lacerato | FOTO

Il matrimonio di Jeff Bezos a Venezia è stato un evento da sogno, ma tra le luci e i festeggiamenti, Vittoria Ceretti ha catturato l’attenzione con il suo abito vintage splendente. Tuttavia, il look si è scomposto in modo inaspettato, aggiungendo un tocco di imperfezione all’eleganza. Un episodio che dimostra come anche gli outfit più raffinati possano regalare momenti di pura autenticità. La serata rimarrà impressa non solo per la celebrazione, ma anche per quell’imprevisto...

Durante il party finale delle nozze del fondatore di Amazon a Venezia, la modella italiana ha incantato con una mise preziosa, che però si è strappata nel corso della serata L'articolo Matrimonio Bezos, Vittoria Ceretti e l’abito vintage lacerato FOTO proviene da Il Difforme. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Matrimonio Bezos, Vittoria Ceretti e l’abito vintage lacerato | FOTO

In questa notizia si parla di: matrimonio - bezos - vittoria - ceretti

Da Jeff Bezos e Lauren Sánchez all'Aman a Leonardo DiCaprio e Vittoria Ceretti al Gritti: quali sono i grandi hotel veneziani scelti dagli ospiti del matrimonio vip - Venezia si trasforma nel palcoscenico di un matrimonio da favola con star come Jeff Bezos, Lauren Sánchez, Leonardo DiCaprio e Vittoria Ceretti.

Matrimonio Bezos-Sánchez: Vittoria Ceretti e Sydney Sweeney in Messika Vai su X

Ieri sera la Laguna di Venezia si è trasformata in un vero e proprio red carpet grazie agli invitati al matrimonio di Jeff Bezos e Lauren Sanchez. Da Vittoria Ceretti a Ivanka Trump, ecco cosa hanno indossato per l’evento dell’anno Vai su Facebook

Le pagelle ai look del matrimonio di Bezos e Sanchez. I voti: DiCaprio pigiamato (6), Vittoria Ceretti sbrindellata (6,5), Ivanka di legno; Vittoria Ceretti al matrimonio di Jeff Bezos e Lauren Sanchez con un look d'archivio, è l'abito da cerimonia perfetto; L'incidente al matrimonio di Jeff Bezos: Vittoria Ceretti ruba l'abito a Gisele e il vestito si strappa.

L’incidente al matrimonio di Jeff Bezos: Vittoria Ceretti “ruba” l’abito a Gisele e il vestito si strappa - Vittoria Ceretti è stata vittima di un piccolo incidente di stile al matrimonio di Jeff Bezos e Lauren Sanchez ... Segnala fanpage.it

Vittoria Ceretti, l’abito si strappa: la top model improvvisa un nuovo look al party di Bezos e Sanchez a Venezia - La modella bresciana ha partecipato alla tre giorni organizzata per il matrimonio del fondatore di Amazon e della giornalista statunitense. Si legge su ilgiorno.it