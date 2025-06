Matrimonio Bezos Sanchez ultimo giorno per i neosposi a Venezia

A Murano per visitare un’antica vetreria e poi all’isola di Torcello per un party con light lunch e bagno in piscina. 🔗 Leggi su Repubblica.it © Repubblica.it - Matrimonio Bezos Sanchez, ultimo giorno per i neosposi a Venezia

Da Jeff Bezos e Lauren Sánchez all'Aman a Leonardo DiCaprio e Vittoria Ceretti al Gritti: quali sono i grandi hotel veneziani scelti dagli ospiti del matrimonio vip - Venezia si trasforma nel palcoscenico di un matrimonio da favola con star come Jeff Bezos, Lauren Sánchez, Leonardo DiCaprio e Vittoria Ceretti.

Bezos-Sanchez a Venezia celebrano l'amore tra i vip. Manifestanti protestano alla stazione - Ultimo giorno per gli sposi a Venezia; ?Matrimonio di Bezos e Sánchez a Venezia, il terzo giorno di festa: la cena all'Arsenale, il concerto con il cantante misterioso. In centinaia al corteo «No Bezos»; Matrimonio Jeff Bezos e Lauren Sanchez, il giorno dopo: Lady Gaga per il ballo in maschera, gli sposi si bacia.

Il matrimonio di Bezos: la festa dell'ultimo giorno, gli invitati. E Lady Gaga non c'era - La festa per il matrimonio di Jeff Bezos, i vip presenti in laguna, il mistero su Lady Gaga, le foto degli arrivi al party serale, la giornata degli sposi ... Segnala gazzetta.it

Bezos e Sanchez, ultimo giorno a Venezia: il tour nella vetreria e il party in piscina. «Le proteste? Non comprendo il motivo» - Cala il sipario sulla lunga kermesse nuziale di Jeff Bezos e Lauren Sanchez, che per tre giorni ha trasformato Venezia in un palcoscenico di feste, celebrities e inevitabili tensioni. msn.com scrive