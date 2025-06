Matlock | la nuova serie con Kathy Bates al Monte?Carlo Television Festival e su Paramount+ dal 27 luglio 2025

Preparati a riscoprire un classico rivisitato in chiave moderna: “Matlock”, la nuova serie con Kathy Bates, debutta il 27 luglio 2025 su Paramount+ e ha già fatto il suo debutto al Montecarlo Television Festival. Un mix avvincente di suspense, intrighi legali e una protagonista carismatica, pronta a conquistare il pubblico di oggi. Non perdere questa imperdibile rivisitazione del celebre legal drama degli anni ’80, che promette emozioni e colpi di scena ad ogni episodio.

Matlock, l’attesa rivisitazione del celebre legal drama anni ’80, debutta in Italia il 27 luglio 2025 in esclusiva su Paramount+. Protagonista della nuova serie è la premio Oscar® ed Emmy® Kathy Bates, nel ruolo della brillante avvocata Madeline “Matty” Matlock. La serie, prodotta da CBS Studios, rappresenta un moderno reboot dell’iconica serie TV, pensato per il pubblico di oggi. Matlock mescola suspense, intrighi legali e una protagonista fuori dagli schemi, pronta a conquistare vecchi e nuovi fan del genere courtroom drama. Skye P. Marshall racconta Matlock al Festival della Televisione di Montecarlo: “Un ruolo che ha cambiato la mia vita” Presentazione al Monte?Carlo Television Festival. 🔗 Leggi su Spettacolo.periodicodaily.com