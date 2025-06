Marta Zenoni si difende ed è sesta nei 1500 agli Europei a squadre | l’Italia allunga sulla Germania!

Marta Zenoni si difende con tenacia, conquistando un sesto posto nei 1500 metri agli Europei a squadre 2025. Un risultato che, pur non brillando come nelle prime uscite stagionali, dimostra la determinazione dell’atleta e consente all’Italia di allungare sulla Germania, rafforzando la propria posizione nella classifica generale. La 26enne azzurra ha dimostrato cuore e resistenza: un passo importante verso il successo finale.

Marta Zenoni non si conferma sul livello espresso nelle prime uscite stagionali all’aperto, ma stringe i denti e raccoglie un prezioso sesto posto nei 1500 metri ai Campionati Europei a squadre 2025 di atletica. Un risultato tutto sommato abbastanza positivo per l’Italia, che guadagna terreno sulla Germania e consolida la sua leadership nella classifica generale provvisoria dell’ex Coppa Europa a sette eventi dalla fine. La 26enne azzurra ha fatto fatica a destreggiarsi nel gruppo in una gara resa tattica anche dal grande caldo di Madrid, rimanendo intruppata in mezzo al traffico proprio nel momento in cui è aumentato il ritmo negli ultimi due giri e riuscendo a recuperare qualche posizione solamente nel rettilineo conclusivo dopo aver perso però il treno delle migliori. 🔗 Leggi su Oasport.it