Marquez non ci sta | parole durissime dopo il GP in Olanda

Marc Marquez non le manda a dire dopo il GP di Assen: le parole dure dello spagnolo scuotono il Mondiale 2025. Con la sua vittoria in Olanda, Marquez continua a dominare la scena, ma le sue parole rivelano un cambiamento di tono e una determinazione ancora più forte. La conferenza stampa post-gara si trasforma così in un momento chiave, lasciando intendere che lo spagnolo non si ferma davanti a nulla e ha intenzione di farsi sentire.

A fare da padrone in Olanda, in questo Mondiale del 2025, è stato ancora una volta Marc Marquez: lo spagnolo sta volando in MotoGP e stavolta non le ha mandate a dire. Marc Marquez ha conquistato anche il GP di Assen, nei Paesi Bassi, e ha aggiunto così ulteriori punti importanti nella classifica generale di questo Motomondiale del 2025. Una questione però non gli è andata minimamente giù tanto che, nella conferenza stampa al termine della gara di questa domenica, ha voluto mettere in chiaro il suo punto di vista con parole molto nette. Di seguito tutti i dettagli. Marquez risponde duramente: le sue parole sul fratello Alex dopo il GP d’Olanda. 🔗 Leggi su Sportface.it

In questa notizia si parla di: marquez - parole - olanda - durissime

Messico, influencer 23enne Valeria Marquez uccisa a colpi di pistola in diretta TikTok, le sue ultime parole: "Arrivano" - VIDEO CHOC - Valeria Márquez, modella e influencer messicana di 23 anni, è stata tragicamente uccisa a colpi di pistola durante una diretta su TikTok.

Marc Marquez a muso duro: "Perché oggi Bezzecchi non mi attaccato? Irrispettoso pensare che Alex non mi attacchi come fa con gli altri piloti" - Dopo la doppia vittoria nella Sprint e in gara ad Assen che ha permesso a Marc Marquez di allungare in vetta al mondiale ... Secondo eurosport.it

Podio agrodolce per Bagnaia: “Per la prima volta potevo vincere, ma sono più lento di un anno fa” - Le parole di Francesco Bagnaia al termine del GP d'Olanda concluso in terza posizione alle spalle di Marc Marquez e Bezzecchi ... Da formulapassion.it