Mario Kart World ed i giochi da 80 dollari sono convenienti secondo un ex dirigente di PlayStation

Secondo Yoshida, i giochi da 80 dollari come Mario Kart World sono un investimento valido, poiché offrono un livello di intrattenimento e qualità che giustificano la spesa. La sua opinione stimola il dibattito su cosa si possa davvero considerare un prezzo equo nel mondo videoludico, invitando i giocatori a valutare con attenzione il valore delle esperienze che scelgono di acquistare. Alla fine, il vero giudice resta sempre il singolo utente.

Il dibattito sui giochi venduti a 80 dollari è più acceso che mai, ma secondo Shuhei Yoshida, storico ex dirigente di PlayStation, il prezzo è giustificato – soprattutto se si parla di titoli come Mario Kart World. Intervistato dal canale Kit and Krysta, Yoshida ha affermato che ogni videogioco offre un valore diverso e che sta al singolo giocatore decidere se l’esperienza proposta valga o meno il prezzo pieno al lancio. Secondo Yoshida, l’aumento dei prezzi riflette una realtà concreta: i costi di produzione dei giochi tripla A sono cresciuti enormemente, rendendo difficile per molti studi restare sostenibili con i vecchi modelli di prezzo. 🔗 Leggi su Game-experience.it © Game-experience.it - Mario Kart World ed i giochi da 80 dollari sono convenienti, secondo un ex dirigente di PlayStation

