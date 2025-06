Mario Caliandro ed Elena Cricchio al traguardo dei 60+30 | i festeggiamenti

Nella suggestiva cornice della masseria Caselli a Carovigno, Mario Caliandro ed Elena Cricchio hanno celebrato un traguardo speciale: i “60+30”. Un evento ricco di emozioni e ricordi condivisi, con amici provenienti da Modena e un gruppo di ex tennisti brindisini degli anni ’70. La festa, tra risate e nostalgia, ha rinsaldato legami e creato nuovi ricordi. Un’occasione unica per celebrare l’amicizia e la vita, che rimarrà impressa nei cuori di tutti i presenti.

