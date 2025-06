Marino non se ne va. Rinnovo con il FolloGavo.

Marino non si muove da Gavorrano: il centrocampista classe 1995 ha deciso di rinnovare con il Follonica Gavorrano per la stagione 2025/26. Arrivato la scorsa estate dalla Luparense, Simone ha conquistato tifosi e societĂ grazie alle sue qualitĂ e alla determinazione in campo. Con un obiettivo ambizioso di disputare un campionato di assoluto rilievo, il suo impegno continuerĂ a essere il cardine del progetto biancorossoblĂą. Un rinnovo che promette ancora emozioni e successi sul campo.

