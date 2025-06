Marine di Nardò apre il parcheggio da 500 posti in località Vacanze Serene

Marine di Nardò, in località Vacanze Serene, apre un grande parcheggio di scambio con 500 posti gratuiti, ideato per alleviare il traffico nelle marine di Santa Maria al Bagno e Santa Caterina. Questo investimento di oltre un milione di euro mira a rendere le vacanze ancora più serene, offrendo una soluzione efficiente e sostenibile per i visitatori. Scopri come questa novità trasformerà la tua esperienza di soggiorno sulla costa salentina.

NARDÒ – Un grande parcheggio di scambio, un’area di sosta gratuita con circa 500 stalli, il cui scopo è quello di decongestionare due marine di Nardò: Santa Maria al Bagno e Santa Caterina. Il parcheggio, realizzato in località Vacanze Serene, e finanziato con 1 milione e 300mila euro, fondi. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

