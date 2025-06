Mariavittoria Minghetti smentisce | come vanno le cose con Tommaso

Rumors infuriati e sussurri di crisi si erano diffusi tra i fan di Mariavittoria Minghetti e Tommaso Franchi, alimentando dubbi e curiosità. Tuttavia, l'influencer ha deciso di rompere il silenzio con parole chiare e rassicuranti sui social, dimostrando che la loro relazione resta solida e lontana da crisi. Ecco le sue dichiarazioni, che chiariscono ogni dubbio e rafforzano il loro legame, facendo tesoro della trasparenza.

Mariavittoria Minghetti smentisce la crisi con Tommaso Franchi, ecco le sue parole che spuntano sui social. Negli ultimi mesi si erano rincorse voci insistenti su una possibile crisi tra Mariavittoria Minghetti e Tommaso, coppia nota tanto per la loro affinità quanto per la riservatezza con cui hanno sempre protetto la loro relazione. I fan, attenti osservatori dei social, avevano notato un insolito silenzio mediatico, una diminuzione delle foto insieme e qualche "like" mancato che aveva fatto partire le speculazioni.

Mariavittoria Minghetti parla del suo passato. Il profondo invito rivolto ai fan - Mariavittoria Minghetti riporta alla mente momenti del suo passato in un toccante post sui social. La giovane ex gieffina, che ha conquistato il pubblico con la sua spontaneità durante il Grande Fratello, condivide un profondo invito ai suoi fan, lasciando trasparire la sua autenticità e il legame speciale che ha creato con gli spettatori.

Dopo le voci di una presunta crisi che li avrebbe colti dopo il Grande Fratello, Mariavittoria Minghetti chiarisce il rapporto che c'è con Tommaso Franchi.

