Margherita di Savoia mattinata drammatica al mare | morto 45enne salvato 20enne da annegamento Intervento dell' elisoccorso

Una mattinata drammatica a Margherita di Savoia: un uomo di 45 anni ha perso la vita a causa di un malore in riva al mare, nonostante il tempestivo intervento dei soccorritori e dell'elisoccorso. Fortunatamente, tre giovani sono stati tratti in salvo, sebbene uno di loro, di soli 20 anni, si trovi in condizioni gravi. La spiaggia si è tinta di tristezza e speranza, lasciando un segno indelebile in tutta la comunità .

Un uomo di 45 anni di origine romena stroncato da un malore. Vano l'intervento dei soccorritori sulla spiaggia di Margherita di Savoia, compreso elisoccorso. Invece sono stati tratti in salvo tre ragazzi che erano in acqua ed erano in difficoltà a causa delle condizioni del mare. Uno di loro, 20 anni, in condizioni più gravi è stato trasportato all'ospedale di Barletta.

