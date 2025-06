Maresca su tutte le furie dopo le 2 ore di sospensione di Benfica Chelsea | È una barzelletta questo non è calcio! Non è il posto giusto per giocare il Mondiale per Club

Enzo Maresca, ex Juve e attuale allenatore del Chelsea, si è scagliato duramente contro la sospensione di due ore durante la partita contro il Benfica, definendola una “barzelletta”. La sua frustrazione emerge chiara: il calcio merita un palcoscenico all’altezza, senza intoppi ingiustificati che minano lo spirito sportivo. Un episodio che riaccende la discussione sul rispetto e la gestione degli eventi nei grandi tornei internazionali.

Maresca, allenatore del Chelsea ed ex Juve, ha commentato così le due ore di sospensione del match col Benfica al Mondiale per Club. L'ex bianconero Enzo Maresca, allenatore del Chelsea, ha speso parole durissime dopo la sospensione per due ore del match contro il Benfica, vinto 4-1 dai Blues che si sono qualificati ai quarti del Mondiale per Club. PAROLE – «Una barzelletta. Non abbiamo concesso nulla, abbiamo creato occasioni sufficienti per vincere. E poi, dopo l'interminabile pausa, la partita è cambiata completamente. Penso che questo non sia calcio. Sono già sette, otto, nove le partite che hanno sospeso.

