Maresca lancia l’allarme | 6-7 partite sospese non è normale! Un problema

Enzo Maresca, allenatore del Chelsea, ha deciso di lanciare un allarme in conferenza stampa dopo Benfica-Chelsea a Charlotte. Anche Inter-Fluminense è a rischio per lo stesso motivo. ALLARME – Inter-Fluminense è a rischio per la presenza di fulmini nel raggio d’area del Bank of America Stadium di Charlotte. La partita si giocherĂ alle ore 15 locali, 21 italiane, e il temporale dovrebbe abbattersi sulla cittĂ dalle 12 alle 16. GiĂ nella notte di ieri Benfica-Chelsea è durata piĂą di 4 ore a causa dell’interruzione per maltempo. Enzo Maresca ha lanciato l’allarme in conferenza stampa. Uno stop di oltre 2 ore non è ammissibile in uno sport come il calcio, l’allenatore dei Blues Maresca avverte anche in vista delle prossime partite: «6-7 partite sospese, chi decide deve avere un motivo importante perchĂ© non è normale interrompere le gare. 🔗 Leggi su Inter-news.it