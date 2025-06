Mare monti arte e natura | in gita nell’Imperiese | Focus

Scopri l'incanto di Imperia, dove mare, monti, arte e natura si intrecciano in un viaggio senza confini. Tra il maestoso Monte Saccarello e le spiagge della Riviera dei Fiori, si apre un mondo ricco di percorsi autentici, borghi incantati e sapori antichi. Un’esperienza che stimola i sensi e arricchisce l’anima, perché ogni angolo narra una storia da vivere e condividere. Pronti a partire?

Tra il Monte Saccarello, la vetta più alta della Liguria, e le spiagge della Riviera dei Fiori c’è un mondo fatto di percorsi della transumanza sui crinali, di borghi che si manifestano come scrigni di meraviglie e sapori antichi. La provincia di Imperia offre una varietà di possibilità per chi desidera scoprirla. Dal ponte leggero del Castello di Dolceacqua, dipinto da Monet, le mulattiere amate dallo scrittore Nico Orengo, le ombre di Biamonti, passando per i segreti di Triora fino a torrenti perfetti per il canyoning. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it