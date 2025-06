Mare E Laghi Sicuri 2025 attiva anche sui 158 chilometri di coste del Garda

Mare e laghi sicuri 2025 si estende quest’anno anche sui 158 chilometri di coste del Garda, garantendo un’estate all’insegna della sicurezza e del divertimento. Con l’arrivo della bella stagione, i turisti affollano le spiagge, ma la vigilanza resta alta grazie all’impegno delle forze dell’ordine. L’operazione, iniziata il 16 giugno, assicura che ogni visita sia piacevole e sicura: la vostra estate in Garda può iniziare...

È arrivata la bella stagione e tanti turisti hanno già affollato le spiagge e le acque del Lago di Garda. In questo contesto, lo scorso 16 giugno ha preso il via l'operazione "Mare E Laghi Sicuri 2025", che da oltre trent’anni vede impegnati per tutta l’estate le donne e gli uomini della guardia. 🔗 Leggi su Veronasera.it

In questa notizia si parla di: mare - laghi - sicuri - garda

Mare e laghi sicuri, al lavoro per i bagnanti e per l’ecosistema - Lunedì prende il via ‘Mare e Laghi Sicuri 2025’, un’iniziativa fondamentale promossa dalla Guardia Costiera per garantire un’estate all’insegna della sicurezza, della tutela ambientale e della navigazione responsabile.

Al via in Veneto e sul Lago di Garda l'operazione Mari e Laghi Sicuri https://tgverona.telenuovo.it/cronaca/2025/06/29/al-via-in-veneto-e-sul-lago-di-garda-loperazione-mari-e-laghi-sicuri… Vai su X

AL VIA L’OPERAZIONE “MARE E LAGHI SICURI 2025” DELLA GUARDIA COSTIERA Con l’inizio dell’estate e l’arrivo di milioni di cittadini e turisti, ha preso... Vai su Facebook

Mare e laghi sicuri, 300 chilometri di coste sorvegliate dalla guardia costiera; Al via in Veneto e sul Lago di Garda l'operazione Mari e Laghi Sicuri; Operazione “Mare e Laghi Sicuri 2025”: sicurezza garantita anche lungo il litorale veneto e le rive del Garda.

Mare e laghi sicuri, 300 chilometri di coste sorvegliate dalla guardia costiera - Milioni di cittadini e di turisti stanno affollando mare, spiagge e acque del Veneto e delle sponde lombarde e trentine del lago di Garda. Segnala veneziatoday.it

Operazione “Mare e Laghi Sicuri 2025” della Guardia Costiera - Con l’inizio dell’estate e l’arrivo di milioni di cittadini e turisti, ha preso ufficialmente il via ieri, 16 giugno, l’Operazione “Mare e Laghi Sicuri ... Da lopinionista.it