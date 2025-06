MARCO TRAVAGLIO a Udine lunedì 30 giugno

Preparati a un’estate all’insegna dell’informazione e dell’ironia: lunedì 30 giugno, il celebre Marco Travaglio approda a Udine con il suo imperdibile spettacolo “I migliori danni della nostra vita”. Direttore de Il Fatto Quotidiano e voce critica del panorama italiano, Travaglio ci guiderà in un viaggio tra verità e attualità. Non perdere questa occasione unica di ascoltare un punto di vista che fa riflettere e sorridere allo stesso tempo.

Nuovo spettacolo nel calendario degli eventi estivi del Castello di Udine. Lunedì 30 giugno (ore 21.30), a salire sul colle cittadino sarà il giornalista, saggista e opinionista italiano, Marco Travaglio. L’attuale direttore de il Fatto Quotidiano porterà in Friuli Venezia Giulia la fortunata conferenza spettacolo dal titolo I migliori danni della nostra vita, giunta alla terza stagione, nella quale il giornalista indaga, con il suo consueto acume e spirito critico, gli ultimi anni di vicende politiche italiane e internazionali. I biglietti per l’evento,organizzato da Zenit srl e Scoppio Spettacoli, in collaborazione con Comune di Udine, e inserito nel calendario di Udinestate, sono in vendita sul circuito Ticketone e lo saranno anche alla biglietteria dalle 19. 🔗 Leggi su Udine20.it