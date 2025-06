Marco Mengoni | a ottobre un concerto a Bologna

Ottobre si avvicina e con esso l’atteso concerto di Marco Mengoni a Bologna, un evento imperdibile per i fan che desiderano vivere un’esperienza unica. Dopo aver infiammato lo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli con 45.500 spettatori, Mengoni continua il suo straordinario tour nei principali stadi italiani. Preparati a cantare insieme a lui e a vivere una notte indimenticabile, perché questa sarà solo una delle tappe più emozionanti di un viaggio musicale che ci promette grandi sorprese.

È partito sabato 26 giugno da Napoli, in uno Stadio Diego Armando Maradona gremito fino all’ultimo posto con 45.500 mila presenti, Marco negli stadi 2025, il tour che - con i suoi 12 show - toccherà gli stadi più importanti d’Italia con il sold out registrato per le date di Roma, Torino, le due. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

Marco Mengoni: “Non mi rappresenta un Paese dove la maternità surrogata è reato” - Marco Mengoni esprime il suo dissenso riguardo alla legge italiana che rende la maternità surrogata un reato, evidenziando la necessità di riflessione su un tema così sensibile e controverso.

Marco Mengoni ha tenuto il primo concerto del tour negli stadi al Maradona di Napoli: uno show pensato come un’opera greca, pieno di musica, messaggi espliciti e impliciti, come l’abbigliamento. Ecco perché lo show di Marco Mengoni va oltre le critiche sul Vai su Facebook

Marco Mengoni in Concerto a Napoli: il corsetto fa scalpore, ecco la sua replica - Marco Mengoni ha dato il via al suo attesissimo tour negli stadi con una tappa mozzafiato allo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli, trasformando il concerto in un vero e proprio atto teatrale ... mondotv24.it scrive

VIDEO SHOW NM - Marco Mengoni in concerto allo Stadio Maradona - Venerdì 27 giugno il noto cantautore nativo della provincia di Viterbo ha fatto ballare e cantare gli oltre 40mila ... Da napolimagazine.com